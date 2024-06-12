12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yatalak hasta evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.06.2024 14:42
ABONE OL
Yatalak hasta evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 79 yaşındaki yatalak hasta kadın hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör