Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.19'da Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
YERİN 44.4 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE...
Sarsıntının derinliği 44.4 kilometre olarak belirtildi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Yer: Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih: 2024-06-12
Saat: 22:19:12 TSİ
Enlem: 35.96083 N
Boylam: 28.03583 E
Derinlik: 44.4 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2024-06-12 22:19:12 35.96083 28.03583 44.4 MW 4.7 Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
2024-06-12 21:47:10 38.24083 37.83861 7.41 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-12 21:28:09 38.61056 39.45694 11.61 ML 1.6 Keban Barajı - [02.21 km] Merkez (Elazığ)
2024-06-12 21:14:58 38.25611 38.13917 7.09 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-12 21:01:44 39.49444 32.91278 7.09 ML 1.4 Gölbaşı (Ankara)
2024-06-12 21:01:25 38.55667 39.37556 6.99 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2024-06-12 20:57:25 38.4575 31.82222 11.31 ML 1.0 Ilgın (Konya)
2024-06-12 20:53:15 35.68417 27.055 14.94 ML 2.0 Ege Denizi - [117.52 km] Datça (Muğla)
2024-06-12 20:34:01 39.03667 40.81861 7.0 ML 1.4 Solhan (Bingöl)
2024-06-12 20:30:10 37.64083 35.65944 7.04 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-06-12 20:22:41 38.64972 37.27444 8.5 ML 2.4 Gürün (Sivas)
2024-06-12 19:42:00 40.35056 27.59 8.19 ML 1.7 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.40 km] Bandırma (Balıkesir)
2024-06-12 19:36:26 40.99306 33.26639 7.01 ML 1.5 Bayramören (Çankırı)
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