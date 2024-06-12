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Çeşmeden su alırken otomobilin çarptığı 2 vatandaş yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.06.2024 22:39
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Çeşmeden su alırken otomobilin çarptığı 2 vatandaş yaralandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yol kenarında çeşmeden yanlarındaki şişelere su dolduran iki vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, İnebolu ilçesi Yaztepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet M. idaresindeki 34 KE 824 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yol kenarında çeşmeden şişelere su dolduran vatandaşlara çarptı.

Otomobilin çarptığı Fatih Anlayışlı (32) ve Tuana Su Anlayışlı (15) yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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