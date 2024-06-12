Çeşmeden su alırken otomobilin çarptığı 2 vatandaş yaralandı

Otomobilin çarptığı Fatih Anlayışlı (32) ve Tuana Su Anlayışlı (15) yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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