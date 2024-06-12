Zonguldak’ta iş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan endişe yarattı

Bugüne kadar yüzlerce yılan yakaladıklarını anlatan Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, "Yaklaşık 10 yıldır yılan timi itfaiyemiz bünyesinde hizmet veriyor. Timde eğitimli 3 arkadaşımız gelen ihbarlara giderek aparatlar yardımıyla yılanları yakalayarak doğaya bırakıyorlar. Bugün de yılan ihbarları aldık. Ekiplerimiz bir iş yerine giren yılanı yakalayarak doğaya bıraktı." dedi.

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