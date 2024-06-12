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Kadıköy'de ambulansın önünü kesen magandalar yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
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Kadıköy’de ambulansın önünü kesen magandalar yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

MAGANDALARI O ANLARI KAMERADA

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemede ambulansın önünü kesen motosiklet sürücüsünün M.T., arkasında oturanın ise E.B. olduğunu tespit etti. İki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

"BU İKİ ŞAHISTA İNSANLIK YOK"

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.

2'Sİ BİRDEN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasta yok diyerek ambulansın önünü kestilerHasta yok diyerek ambulansın önünü kestiler "HASTA YOK" DİYEREK AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİLER

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