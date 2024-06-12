Kadıköy’de ambulansın önünü kesen magandalar yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemede ambulansın önünü kesen motosiklet sürücüsünün M.T., arkasında oturanın ise E.B. olduğunu tespit etti. İki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

"BU İKİ ŞAHISTA İNSANLIK YOK"

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.