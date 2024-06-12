Silivri'de üst geçit sorunu! Vatandaş isyanda: 6 aydır hiçbir çalışma yok
Silivri, D-100 Karayolu'nda bir üst geçit ömrünü tamamladığı gerekçesiyle aylar önce yıkıldı. Yolun karşısına geçmek, yayalar için çileye dönüştü. Yayalar üst geçit olmadığı için yolu kullanmak zorunda kalıyor. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İBB projeye başladıktan sonra KGM 1. Bölge Müdürlüğü D100 Karayolunun yeniden dizayn edileceğini iletmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Yeni yapılacak yol projelerine uygun olarak yaya üst geçidi projesine yakında başlanacak" ifadeleri yer aldı.
Silivri D-100 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde bulunan üst geçit, aylar önce ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkıldı. Yeni üst geçidin yapılmasını bekleyen mahalle sakinleri, süreç uzayınca zor durumda kaldı.
"6 AYI AŞKIN SÜREDİR HİÇBİR ÇALIŞMA YOK"
D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Caner Erdoğan, "Burada bir üst geçit vardı. Çürük olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı söylendi. Yerine yenisi yapılacağı söylenmişti ama 6 aya aşkın bir süredir burada hiçbir çalışma yok. Burada karşıdan karşıya çok insan geçiyor ve burada çok ciddi bir can tehlikesi var. Buraya derhal bir el atılması gerekiyor. Bu sorunun acele bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bir başka çevre sakiniyse, "Bir tane üst geçit vardı burada, yıktılar. Bu şekilde tehlikeli ve başka türlü karşıya nereden geçeceğiz" dedi.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Mevcut Yaya üst geçidinin statik durumu kötü olduğundan yeniden yapın çalışmaları başlatıldı, yeni üst geçit mevcudun aynı yerine yapılacağından mevcut yaya üst geçidi kaldırıldı. İBB projeye başladıktan sonra KGM 1. Bölge Müdürlüğü D100'ün yeniden dizayn edileceğini iletmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Yeni yapılacak yol projelerine uygun olarak yaya üst geçidi projesine yakında başlanacak" denildi.
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