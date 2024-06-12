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Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Edirne’de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yasal olmayan yollarla yurda giren söz konusu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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