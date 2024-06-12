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Adana'da kaçak ve usulsüz hayvan kesimine ceza yağdı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 15:21
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Adana’da kaçak ve usulsüz hayvan kesimine ceza yağdı

Adana'da denetim sırasında kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yapılan bir iş yerine 148 bin 997 lira idari para cezası uygulandı.

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