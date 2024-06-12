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CHP'li İBB'den peş peşe zam! İSPARK, İSBİKE ve öğrenci yurtları... | İşte yeni tarife

Giriş: 12.06.2024 18:20 Güncelleme: 12.06.2024 20:22
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CHP’li İBB’den peş peşe zam! İSPARK, İSBİKE ve öğrenci yurtları... | İşte yeni tarife

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca İBB'nin Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne (İSBİKE) yüzde 100 zam gelirken İBB'ye ait öğrenci yurt ücretlerinde de artışa gidildi.

İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu.

İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ve İBB öğrenci yurtlarına da zam geldi.

İSBİKE'DE YÜZDE 100 ARTIŞ

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İSBİKE ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Teklifte, yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan 1148 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi. Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

ZAM ÜSTÜNE ZAM: YURT ÜCRETLERİ DE ARTTI

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi.

Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

İSPARK’a yüzde 35’e varan zam!İSPARK’a yüzde 35’e varan zam! İSPARK'A YÜZDE 35'E VARAN ZAM!

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