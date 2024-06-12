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Aksaray'da feci kaza! AK Parti İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti, acı detay ortaya çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.06.2024 17:59
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Aksaray’da feci kaza! AK Parti İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti, acı detay ortaya çıktı

Aksaray'da yaşanan trafik kazasında AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından Yalçın'a ilişkin ortaya çıkan acı detay yürek sızlattı.

Kaza, saat 02.50'de Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi yolu Selime beldesi yakınlarında yaşandı. Aksaray'dan Güzelyurt ilçesi istikametine seyreden Okan Yalçın(29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesinden Aksaray istikametine seyreden Resul K.(32) yönetimindeki 68 ABM 823 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı.

Kazada AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın(29) olay yerinde hayatını kaybederken yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Enes A.(22) de yaralandı.

ACI DETAY YÜREK YAKTI

Diğer araç sürücüsü ve yanındaki yolcuyla birlikte toplam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın arkadaşını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne MR çektirmeye götürdüğü ve hastanedeki işlemlerin ardından Güzelyurt ilçesine dönüş yolunda kaza yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza sonrası 2.40 promil alkollü çıkan diğer araç sürücüsü Resul K., yine alkollü olan yolcu konumundaki arkadaşı Emre D.(33) ve MR çekiminden dönen Enes A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

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