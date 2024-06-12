Aksaray’da feci kaza! AK Parti İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti, acı detay ortaya çıktı

ACI DETAY YÜREK YAKTI

Diğer araç sürücüsü ve yanındaki yolcuyla birlikte toplam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın arkadaşını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne MR çektirmeye götürdüğü ve hastanedeki işlemlerin ardından Güzelyurt ilçesine dönüş yolunda kaza yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza sonrası 2.40 promil alkollü çıkan diğer araç sürücüsü Resul K., yine alkollü olan yolcu konumundaki arkadaşı Emre D.(33) ve MR çekiminden dönen Enes A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.