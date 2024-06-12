Zonguldak'ta engelli kız annesini eve kilitleyip dövdü! Bir annenin en zor anları
Ereğli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki engelli Tuana isimli kız çocuğu annesi Gönül K. ile anneannesini eve kilitledi. Anneanne kaçarak evin altındaki kırtasiyeye sığınıp yardım istedi. Anne Gönül K. ise sinir krizi geçiren çocuğu tarafından darp edildi.
Yaşlı kadın bir an torununun elinden kurtulup evlerinin alt katında bulunan kırtasiyeye saklandı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Anne Gönül K. ise evde kızıyla birlikte kaldı. Kapıyı kilitleyen Tuana D., annesi Gönül K.'yı evde alıkoyup darbetti.
KADIN POLİS İKNA ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kız çocuğu, balkondan çevredeki kalabalığı görünce itfaiye ekiplerinin üstüne saksı fırlattı. Tuana D.'nin "İstemiyorum, gidin, bakmayın" diye bağırması üzerine intihar etme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yatağı açarak tedbir aldı.
Daha sonra kız çocuğu, kadın polis memurunun ikna etmesiyle evden alınarak ambulansa bindirildi. Yüzündeki morluklara rağmen çocuğunu bırakmak istemeyen anne Gönül K. da ambulansa alındı. Tuana D. ve annesi Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, anneanne de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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