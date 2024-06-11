Kurban Bayramı hazırlıklarında sona gelindi! Küçük ve büyükbaş hayvanların aşı ve küpeleme işlemi tamamlandı

"HAYVANLAR AŞILANMIŞ VE KİMLİKLENDİRME İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Konu ile ilgili Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vize ilçemizde bulunan köy, belde ve merkez mahallelerinde, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çerçevesinde İlkbahar Şap Aşılama Programı tamamlanmıştır. Kampanya döneminde tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanmış ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştirilmiştir" ifadelere yer verildi.