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Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 20'si çocuk 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

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