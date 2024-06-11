11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize'de korku dolu anlar!  Fırtına Deresi'nde amatör bot devrildi: 2 kişi kayıp

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
ABONE OL
Rize’de korku dolu anlar!  Fırtına Deresi’nde amatör bot devrildi: 2 kişi kayıp

Yüreklerin ağza geldiği olay, Rize'nin ardeşen ilçesinde yaşandı. Fırtına Deresi'nde amatör bot devrildi. Suya kapılarak sürüklenen 4 kişiden 2'si, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ekipler rafting parkur alanı olarak da kullanılan bölgede kayıp 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör