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İstanbul'da kurulan pazarlar kurbanlıkları bekliyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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İstanbul’da kurulan pazarlar kurbanlıkları bekliyor

Kurban Bayramı öncesi çalışmaların hız kazandığı hayvan pazarlarında çadır kurulumları tamamlanırken, kurbanlıkların haziran itibarıyla kente getirilmesi bekleniyor.

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