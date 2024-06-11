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Muğla'da kahreden olay! Limandaki gemi vincinden düşen kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Muğla’da kahreden olay! Limandaki gemi vincinden düşen kişi öldü

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde limandaki gemi vincinden düşen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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