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Sivas'ta sır olay! Hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu! Ceset kazadan sonra kaçan kişiye mi ait?

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Sivas’ta sır olay! Hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu! Ceset kazadan sonra kaçan kişiye mi ait?

Sivas'ta boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Ekipler hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülen cesedin, 27 Mayıs'ta karıştığı kazanın ardından ortadan kaybolan 26 yaşındaki E.K.'ye ait olabileceği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

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