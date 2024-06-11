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Hatay'da akılalmaz görüntüler! Otoyolda ölümle dans

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Hatay’da akılalmaz görüntüler! Otoyolda ölümle dans

Trafiği tehlikeye atan görüntülerin adresi Hatay. Akan trafiğe aldırış etmeden otoyolda motosiklet kullanan 2 kişi yaptıklarıyla çileden çıkardı. Başka bir sürücü tarafından kayda alınan o anlar güne damgasını vurdu.

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