Görme engelli çiftten hayran bırakan azim! Tarlada çalışıp dağda hayvan otlatmak onlar için çocuk oyuncağı
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaşayan görme engelli Doğan Yurt ile yüzde 50 görme engelli eşi Zehra Yurt, verdikleri mücadele ile yüzlerce insana umut oluyor. Engelli çift bulundukları bölgede hem tarlada çalışıp koyun sağıyor hem de dağda hayvan otlatarak her işin üstesinden geliyorlar. İşte yaşam azimleriyle kendilerine hayran bırakan çiftin örnek hayatı...
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kahyalı köyünde yaşayan yüzde 100 görme engelli Doğan Yurt ve yüzde 50 görme engelli Zehra Yurt çiftinin azimleri ile engelleri aştıkları yaşamları görenleri hayrete düşürüyor.
Yaşadıkları köyde hayvancılıkla uğraşan çift, birlikte tüm işleri yaparak yaşamlarını sürdürüyor.
Köyde tarlada çalışan çift, birlikte koyunlarını sağıyor, dağda hayvanlarını otlatıyor.
Yüzde yüz görme engelli Doğan Yurt ise görmeden bindiği biçerdöveri kullanıp tamir ediyor. Müziğe de merakı olan Yurt, hayvanlarının başında saz çalarak vakit geçiriyor. Birbirlerinin eksiklerini tamamlayan Yurt çifti, yaptıkları peynirleri satarak yaşamlarını idame ettiriyor.
"EŞİMLE İKİMİZ GÖRME ENGELLİ OLSAK DA BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİYORUZ"
Görme engeli olmalarına rağmen zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Doğan Yurt, "Yüzde 100 görme engelliyim, hiç görmüyorum. Eşimle birlikte hayvancılık yapıyoruz. Eşimde yüzde 50 görme engelli. Herkes görmediğimiz halde nasıl bunları yaptığımıza şaşırıyor. Eşimle ikimiz birbirimize destek oluyoruz. Sabah hayvanlarımızı otlatıyoruz, sütlerini sağıyoruz. Ayrıca biçerdöver kullanıp tamir ediyorum, saz çalabiliyorum. Eşimle ikimiz görme engelli olsak da bunların üstesinden gelebiliyoruz" diye konuştu.
"HAYVANLARDAN ELDE ETTİĞİMİZ PEYNİRLERİ SATIYORUZ"
Gündelik işlerini severek yaptığını söyleyen Zehra Yurt ise, "Eşim yüzde 100, ben ise yüzde 50 görme engelliyim. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Eşimle sabah hayvanlarımızı otlatıyoruz ve daha sonra beraber sağıyoruz. Hayvanlardan elde ettiğimiz peynirleri satıyoruz. Zor olsa da bu işi seviyoruz" dedi.
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