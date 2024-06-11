Görme engelli çiftten hayran bırakan azim! Tarlada çalışıp dağda hayvan otlatmak onlar için çocuk oyuncağı

"EŞİMLE İKİMİZ GÖRME ENGELLİ OLSAK DA BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİYORUZ"

Görme engeli olmalarına rağmen zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Doğan Yurt, "Yüzde 100 görme engelliyim, hiç görmüyorum. Eşimle birlikte hayvancılık yapıyoruz. Eşimde yüzde 50 görme engelli. Herkes görmediğimiz halde nasıl bunları yaptığımıza şaşırıyor. Eşimle ikimiz birbirimize destek oluyoruz. Sabah hayvanlarımızı otlatıyoruz, sütlerini sağıyoruz. Ayrıca biçerdöver kullanıp tamir ediyorum, saz çalabiliyorum. Eşimle ikimiz görme engelli olsak da bunların üstesinden gelebiliyoruz" diye konuştu.