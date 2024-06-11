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Sivas'ta korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Sivas’ta korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Sivas'ın Zara ilçesinde üç katlı bir binanın bahçesinde bulunan odunluk alevlere teslim oldu. Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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