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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon!

FETÖ ile mücadele kapsamında İzmir'de önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.

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