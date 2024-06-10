Katliam gibi kaza böyle gelmiş! Kocaeli'de işçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Katliam gibi kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR, kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
Korkunç kaza saat 08.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolu Ketenciler mevkisinde meydana geldi.
Akmeşe istikametine giden M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile İzmit istikametine giden H.Y. yönetimindeki 34 TY 0867 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.
Kazada TIR şoförü H.Y., servis şoförü M.D. ve servisteki 24 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA KAMERADA
Kocaeli'de 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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