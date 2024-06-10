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Katliam gibi kaza böyle gelmiş! Kocaeli'de işçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Katliam gibi kaza böyle gelmiş! Kocaeli’de işçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Katliam gibi kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR, kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

Korkunç kaza saat 08.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolu Ketenciler mevkisinde meydana geldi.



Akmeşe istikametine giden M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile İzmit istikametine giden H.Y. yönetimindeki 34 TY 0867 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.



Savrulan midibüs de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü M.D., itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı.




Kazada TIR şoförü H.Y., servis şoförü M.D. ve servisteki 24 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


KAZA KAMERADA
Kocaeli'de 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Görüntülerde, aniden fren yapan şoförün kullandığı TIR'ın karşı şeride geçerek, servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

Katliam gibi kaza böyle gelmiş!Katliam gibi kaza böyle gelmiş! KATLİAM GİBİ KAZA BÖYLE GELMİŞ!

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