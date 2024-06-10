Katliam gibi kaza böyle gelmiş! Kocaeli’de işçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var





Savrulan midibüs de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü M.D., itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı.