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Balıkesir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Balıkesir’de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

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