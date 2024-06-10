Sarıyer’deki yalıda filmleri aratmayacak soygun! Güvenlik görevlileri 130 milyonluk vurgun yapıp kaçtı

İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y.alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı.

Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.