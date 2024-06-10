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Sarıyer'deki yalıda filmleri aratmayacak soygun! Güvenlik görevlileri 130 milyonluk vurgun yapıp kaçtı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Sarıyer’deki yalıda filmleri aratmayacak soygun! Güvenlik görevlileri 130 milyonluk vurgun yapıp kaçtı

İstanbul'da değeri dudak uçuklatan yalıda yaşanan hırsızlık film sahnelerini aratmadı. 4 güvenlik görevlisinin planladığı hırsızlık olayında 4 kasadan 130 milyon TL çalındı. Yalı sahibinin şoke olduğu olayda kamyonet detayı da dikkat çekti. İşte detaylar...

İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y.alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı.

Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

ÖNCE PLAN SONRA HIRSIZLIK

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı.

SAHİBİ SABAH GELDİĞİNDE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 130 milyon liralık dövizi çuvallara doldurdular Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

KAMYONETE DOLDURUP KAÇTILAR

Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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