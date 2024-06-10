İstanbul’da Hollywood filmlerini aratmayan soygun! Yalıdan çuval çuval döviz çaldılar! 130 milyonluk vurgun

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Film gibi soygun sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızları peşine düştü.





Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.