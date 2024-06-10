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Dağa yıldırım düştü! O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Dağa yıldırım düştü! O anlar kamerada

Van'da sağanak yağmur sonrası dağa yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. İşte o anlar...

Van Valiliğinin sosyal medya hesaplarından uyarısının ardından Van'da sağanak belli aralıklarla etkili oldu.

Van'ın Saray ilçesinde 3 mahallede etkili olan selden dolayı birçok küçükbaş hayvan telef olurken, bazı tarım arazileri su altına kaldı 6 evde de hasar meydana geldi.

Zaman zaman rüzgarla birlikle etkili olan sağanakla birlikte şehir merkezinde cadde ve sokaklar kısa süre su altında kaldı.

Sağanakla birlikte zaman zaman etkili olan şimşekler geceyi aydınlatırken, dün akşam saatlerinde yıldırımın dağa düşmesi cep telefonunu anbean kaydedildi.

Minareye yıldırım düşme anıMinareye yıldırım düşme anı MİNAREYE YILDIRIM DÜŞME ANI

Dağa yıldırım düştü! O anlar kameradaDağa yıldırım düştü! O anlar kamerada DAĞA YILDIRIM DÜŞTÜ! O ANLAR KAMERADA

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