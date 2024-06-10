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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Köy beyaza büründü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Köy beyaza büründü

Ardahan’da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ile ekili araziler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar naylon sererek önlem almaya çalıştı. İşte o görüntüler...

Ardahan merkezde sağanak yağış etkili olurken, bazı köylerde ise dolu yağışı meydana geldi.

Merkeze bağlı Çetinsu köyünde yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı köyü beyaza bürüdü.

Köyde yaşayan bazı vatandaşlar sağanak ve dolu yağışından etkilenmemek için evlerinin çatısız olan bölgelerine naylon seriyor.

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