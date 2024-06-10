Çocukların gözü önünde kediyi paramparça etti! İstanbul'da pitbull vahşeti kamerada...
İstanbul'da ağızlıksız bir şekilde sahibi tarafından gezdirilen pitbull parkta bulunan bir kediyi paramparça etti. Çocukların oyun oynadığı alanda kanlar içinde kalan kedi feci şekilde can verirken pitbull olay sonrası kendi sahibine de saldırmaya çalıştı. O anlar kameralar yansırken çevrede bulunan çocuklar büyük korku yaşadı. İşte o anlar...
KEDİYİ BİR TÜRLÜ BIRAKMADI
Pitbull ağzına aldığı kediyi uzun süren çabalara rağmen bir türlü bırakmadı.
Çevredekiler ve köpeğin sahibi, kediyi kurtarmak mücadele etti. Elinde sopa ile yaklaşan bir kişi son çare olarak köpeğin kafasına vurdu.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE VAHŞET
Pitbull kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Oradan uzaklaştırılan kedinin ise öldüğü anlaşıldı. Çocukların gözü önünde yaşanan olayın ardından pitbull ve sahibi parktan ayrıldı. Yaşananlar ise parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
AYNI PİTBULL BAŞKA BİR KEDİYE SALDIRDI
Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Parkta sahibi tarafından ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı. Sahibi kediyi bırakması için bir süre bekledikten sonra müdahale etti. Pitbulldan kurtulan kedi ise ağacın dibinde uzun süre kıvrandı. Pitbull sahibi tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. O anlar görüntülere yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!
- Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?
- 1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A'dan Z'ye prim yaş gününe göre erken emeklilik
- 20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?
- Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO'ya göre...
- Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu
- YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları X(Twitter)