Çocukların gözü önünde kediyi paramparça etti! İstanbul’da pitbull vahşeti kamerada...

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE VAHŞET

Pitbull kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Oradan uzaklaştırılan kedinin ise öldüğü anlaşıldı. Çocukların gözü önünde yaşanan olayın ardından pitbull ve sahibi parktan ayrıldı. Yaşananlar ise parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.