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Çocukların gözü önünde kediyi paramparça etti! İstanbul'da pitbull vahşeti kamerada...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Çocukların gözü önünde kediyi paramparça etti! İstanbul’da pitbull vahşeti kamerada...

İstanbul'da ağızlıksız bir şekilde sahibi tarafından gezdirilen pitbull parkta bulunan bir kediyi paramparça etti. Çocukların oyun oynadığı alanda kanlar içinde kalan kedi feci şekilde can verirken pitbull olay sonrası kendi sahibine de saldırmaya çalıştı. O anlar kameralar yansırken çevrede bulunan çocuklar büyük korku yaşadı. İşte o anlar...

Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana gelen olayda, parktaki bir kedi, o sırada ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı

KEDİYİ BİR TÜRLÜ BIRAKMADI

Pitbull ağzına aldığı kediyi uzun süren çabalara rağmen bir türlü bırakmadı.

Çevredekiler ve köpeğin sahibi, kediyi kurtarmak mücadele etti. Elinde sopa ile yaklaşan bir kişi son çare olarak köpeğin kafasına vurdu.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE VAHŞET

Pitbull kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Oradan uzaklaştırılan kedinin ise öldüğü anlaşıldı. Çocukların gözü önünde yaşanan olayın ardından pitbull ve sahibi parktan ayrıldı. Yaşananlar ise parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

AYNI PİTBULL BAŞKA BİR KEDİYE SALDIRDI

Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Parkta sahibi tarafından ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı. Sahibi kediyi bırakması için bir süre bekledikten sonra müdahale etti. Pitbulldan kurtulan kedi ise ağacın dibinde uzun süre kıvrandı. Pitbull sahibi tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. O anlar görüntülere yansıdı.

Pitbull dehşeti! Böyle saldırdıPitbull dehşeti! Böyle saldırdı PİTBULL DEHŞETİ! BÖYLE SALDIRDI

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