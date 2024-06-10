Sağmalcılar Viyadüğü’nde 10 günlük çalışma! Tüm şeritler kapanacak

Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 kara yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi'ni kullanıp D-100 kara yoluyla, Hal Kavşağı'ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi. Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 kara yoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.