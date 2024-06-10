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Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Köy beyaza büründü

İHA
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Giriş: 10.06.2024 11:31
Ardahan’da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ile ekili araziler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar naylon sererek önlem almaya çalıştı. İşte o görüntüler...

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Ceviz büyüklüğünde dolu! Köy beyaza büründü
Ceviz büyüklüğünde dolu! Köy beyaza büründü
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