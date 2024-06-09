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Kurban Bayramı boyunca hepsi ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Kurban Bayramı boyunca hepsi ücretsiz! Resmi Gazete’de yayımlandı

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda olan otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Yine 4 günlük Kurban Bayramı boyunca da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro hattı seferleri gibi şehir içi toplu ulaşım hizmetleri de ücretsiz olacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ ÜCRETSİZ GEÇİŞ UYGULAMASINDAN HARİÇ TUTULDU
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ
Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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