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Adilcevaz'da toz bulutu ve fırtına etkili oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Adilcevaz’da toz bulutu ve fırtına etkili oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Hayatı durma noktasına getiren toz bulutu ve fırtına, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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