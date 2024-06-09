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Ankara'da Mogan Gölü'nde ceset bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Ankara’da Mogan Gölü’nde ceset bulundu

Ankara'da Mogan Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. İnceleme sonucu cesedin Enes Günay isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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