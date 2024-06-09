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Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı: Katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı: Katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da öğretmenlik yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke Yalçın'ı vefatının 7. yıl dönümünde de unutmadı. Erdoğan yayınladığı mesajda, "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

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