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Ankara'da sınava geç kalan öğrenciler kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Ankara’da sınava geç kalan öğrenciler kamerada

Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.

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