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Adana'da orman yangını! Ekipler kırmızı alarmda

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Adana’da orman yangını! Ekipler kırmızı alarmda

Son dakika haberi... Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

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