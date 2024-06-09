09 Haziran 2024, Pazar
Türkiye Aybüke Yalçın'ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez
Batman'da 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün üzerinden tam 7 yıl geçti. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, "Kızımın adı tüm Türkiye'de yaşatılıyor. Devletimiz hiçbir zaman bu vatanı, milleti uğruna şehit olanları unutmuyor." dedi.
Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:15
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