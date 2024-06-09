Türkiye Aybüke Yalçın’ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez

YALÇIN AİLESİNİN 7 YILDIR ACISI DİNMEDİ

Gözü yaşlı baba Sadık Yalçın, "7 yıldır acımız hiç dinmedi. Kızım ataması çıktığında seve seve görev yerine gitti. Kızım oralar tehlikeli dediğimde baba; 'ben gitmezsem, o gitmezse oradaki bizim çocuklarımıza kim eğitim verecek' demişti.