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Türkiye Aybüke Yalçın'ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez

Batman'da 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün üzerinden tam 7 yıl geçti. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, "Kızımın adı tüm Türkiye'de yaşatılıyor. Devletimiz hiçbir zaman bu vatanı, milleti uğruna şehit olanları unutmuyor." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:15
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Türkiye Aybüke Yalçın’ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez

22 yaşında büyük bir sevinç ve heyecan ile gittiği ilk görev yeri Batman/Kozluk'ta PKK'lı teröristlerce 2017 yılında şehit düşen Aybüke Yalçın 7. ölüm yıldönümünde anılıyor.

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Türkiye Aybüke Yalçın’ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez

2016 yılında atandığını öğrendiği Batman Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesini duyunca sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" paylaşımında bulunan Aybüke, 9 Haziran 2017 tarihinde okulda karneleri dağıttıktan sonra evine giderken bindiği otomobilde, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit düşmüştü.

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Türkiye Aybüke Yalçın’ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez

YALÇIN AİLESİNİN 7 YILDIR ACISI DİNMEDİ
Gözü yaşlı baba Sadık Yalçın, "7 yıldır acımız hiç dinmedi. Kızım ataması çıktığında seve seve görev yerine gitti. Kızım oralar tehlikeli dediğimde baba; 'ben gitmezsem, o gitmezse oradaki bizim çocuklarımıza kim eğitim verecek' demişti.

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Türkiye Aybüke Yalçın’ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez

Görev yaptığı Batman Kozluk halkını ve öğrencilerini çok seviyordu. Biz yine hüzünlüyüz, gerçi 7 yıldır acımız hiç bitmedi.

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Türkiye Aybüke Yalçın’ı unutmadı! Şehit oluşunun 7. yılında acılı baba konuştu: Bu ülkede Aybükeler bitmez

Bu işleri yapanlar soysuzdur, arsızdır, bunların peşinden gidenler de, savunanlar da işbirlikçileri de arsız, soysuzdur.