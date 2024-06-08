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Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Son dakika haberine göre Kırıkkale'de merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde sağanak nedeniyle bir ev ve ahırı su bastı. İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı.

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