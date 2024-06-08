08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de 15 katlı apartmanda yangın paniği! 19 kişi hastanelik oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
Mersin’de 15 katlı apartmanda yangın paniği! 19 kişi hastanelik oldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 15 katlı apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında mahsur kalan 15 bina sakini ile alevlere müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Merkez Mahallesi'nde bir sitede yer alan 15 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması ile yangının üçüncü ve dördüncü katların dış cephesine sıçraması sebebiyle bazı vatandaşlar binada mahsur kaldı.

Apartman sakinlerinin bir kısmının kendi imkanlarıyla binadan çıktığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen bu vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

4 İTFAİYE ERİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Binanın 2. katındaki dairede büyük hasara neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Bu itfaiye erlerinden 2'si hastaneye götürülürken diğer 2'sine olay yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bazı evcil hayvanları da kurtardı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör