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Sıcaklıklar tavan yapacak! Meteoroloji'den sıcak hava alarmı! İstanbul Ankara İzmir kavrulacak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Sıcaklıklar tavan yapacak! Meteoroloji’den sıcak hava alarmı! İstanbul Ankara İzmir kavrulacak...

Haziran ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarında yaşayan artış etkisini her geçen gün hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden artacağı ve doğu illerinde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımlarda yurt genelinde hava sıcaklıklarının giderek yükseleceği ve gelecek haftadan itibaren yağışların ülke genelinde azalacağı belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu'nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR GİDEREK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Macit, gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

DOĞU İLLERİNDE YAĞIŞ VAR

Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek." ifadesini kullandı.

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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