Sıcaklıklar tavan yapacak! Meteoroloji’den sıcak hava alarmı! İstanbul Ankara İzmir kavrulacak...

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu'nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.