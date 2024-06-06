Eşini döven adama meydan dayağı! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler







GENÇLERDEN YARDIM İSTEDİ

Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi.



FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER

Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti.