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Eşini döven adama meydan dayağı! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Eşini döven adama meydan dayağı! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca darp edildiğini iddia eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı kuytu yere götüren 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, Kocaeli Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı.




GENÇLERDEN YARDIM İSTEDİ
Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi.

FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER
Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti.

VİDEOYA KAYDETTİLER
Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eşini döven adama meydan dayağı!Eşini döven adama meydan dayağı! EŞİNİ DÖVEN ADAMA MEYDAN DAYAĞI!

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