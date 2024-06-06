Bursa’da fabrikada yangın! 3 kişi kimyasaldan etkilendi

KİMYASAL 3 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Kestel, Gürsu ve İnegöl'den çok sayıda itfaiye ekibi yangını bir saatte söndürdü. Bölgeye AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler itfaiye ekipleriyle köyde ve fabrika civarında kimyasal ölçüm yaptı. Koku sebebiyle etkilenen bir itfaiye eri ile 2 vatandaş 112 ekibiyle hastaneye kaldırıldı.