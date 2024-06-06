Bursa'da fabrikada yangın! 3 kişi kimyasaldan etkilendi
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. 1 saate söndürülen yangında kimyasal kokudan etkilenen bir itfaiye eri ile 2 kişi hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan Mahallesi'nde bir boyahanede saat 21.30 sularında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman patlamalar yaşandı.
KİMYASAL 3 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ
Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Kestel, Gürsu ve İnegöl'den çok sayıda itfaiye ekibi yangını bir saatte söndürdü. Bölgeye AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler itfaiye ekipleriyle köyde ve fabrika civarında kimyasal ölçüm yaptı. Koku sebebiyle etkilenen bir itfaiye eri ile 2 vatandaş 112 ekibiyle hastaneye kaldırıldı.
KÖY BOŞALTILIR MI?
Boyahanedeki solvent kimyasal maddelerinin de yanması sebebiyle Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali gündeme geldi. AFAD ekiplerinin yaptığı ölçüm sonrası buna gerek olmadığı kaydedildi. Jandarma da yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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