Fatih'te öğretmene silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar Abdulbaki Durmaz hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Fatih'de 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu Durmaz hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.
Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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