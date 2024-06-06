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Market çalışanı sokak ortasında gaspçılar tarafından darp edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Market çalışanı sokak ortasında gaspçılar tarafından darp edildi

Uşak'ta bir Tarım Kredi Market şubesinde meydana gelen olayda, gasp etmeye çalıştıkları market çalışanını sokak ortasında tekme tokat darp ederek bıçaklayan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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