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İş adamına hastane bahçesinde kurşun sıkan saldırgan yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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İş adamına hastane bahçesinde kurşun sıkan saldırgan yakalandı

Denizli’de iş adamına hastane bahçesinde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli ile ona kaçması ve saklanmasında yardımcı oldukları öne sürülen 3’ü kadın 6 kişi Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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