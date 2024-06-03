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Tekirdağ'da sabah saatlerinde korkunç kaza! İşçi servisi ile panelvan çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Tekirdağ’da sabah saatlerinde korkunç kaza! İşçi servisi ile panelvan çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'da Çorlu-Ergene yolunda bir işçi servisi ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu-Ergene yolunda panelvan ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Ergene - Çorlu yolu üzerinde meydana gelen kazada, işçi taşıyan servis ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Kaza bölgesine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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