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Erzincan’da kaçakçılık olaylarına geçit verilmiyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Erzincan’da kaçakçılık olaylarına geçit verilmiyor

Son dakika haberine göre Erzincan’ın İliç ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

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