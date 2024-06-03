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Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Kırklareli’nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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