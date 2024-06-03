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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı | Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı | Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 22’nci başbakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çiller'in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan namaz sonrası kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılırken burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 22'nci başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlandı.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, "Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde eşi Tansu Hanım Başbakanlığı ile ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerdeki uzun bir süre rahatsızlığı oldu. Bizlerde ondan ülkemiz için elde ettiği imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız.Ben son dönemlerde kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Buradan uğurlarken hep beraber bir Fatiha da biz gönderelim" dedi.

TABUTUNU OMUZLADI

Başkan Erdoğan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in tabutunu omuzladı.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı.

TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

Eski başbakan Tansu Çiller, eşinin tabutu başında başsağlığı dileklerini kabul etti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Özer Uçuran Çiller, geçen cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

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