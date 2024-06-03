Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı | Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22’nci başbakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çiller'in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan namaz sonrası kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılırken burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 22'nci başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlandı.
Özer Uçuran Çiller'in cenazesi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, "Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde eşi Tansu Hanım Başbakanlığı ile ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerdeki uzun bir süre rahatsızlığı oldu. Bizlerde ondan ülkemiz için elde ettiği imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız.Ben son dönemlerde kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Buradan uğurlarken hep beraber bir Fatiha da biz gönderelim" dedi.
TABUTUNU OMUZLADI
Başkan Erdoğan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in tabutunu omuzladı.
Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı.
TAZİYELERİ KABUL EDİYOR
Eski başbakan Tansu Çiller, eşinin tabutu başında başsağlığı dileklerini kabul etti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Özer Uçuran Çiller, geçen cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?
Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.
Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.
Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...
- Kayıp Kedinin 9 Yıllık Gizemi Çözüldü: Sahte Kimlikle Yaşıyormuş!
- Hamam böcekleri korkudan ters dönecek! Fişek gibi böcek yok eden yöntem
- ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı
- Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr
- Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...
- Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...
- Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
- Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek