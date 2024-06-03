Yumurta koysak pişecek! Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek! 8 derece birden artıyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Diğer yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceyi göreceğini ifade etti. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLER 40 DERECEYİ AŞACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.
"40 DERECEYİ GÖRECEK"
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."
YANGINA DİKKAT
Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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